Es necesario apostar y capacitar a la policía

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, indicó que es necesario apostar por los Policías y capacitarlos mejor, con ello, generar una licenciatura en ciencias judiciales, con título y cédula profesional, ya que si no hay seguridad no hay desarrollo.

“Yo creo que es importantísimo atender los temas de seguridad y de justicia como condiciones para el desarrollo, ya que están vinculados, por lo que se tiene que apostar por los policías, por respetarlos, por pagarles mejor”, expresó.

En este sentido, recalcó necesaria la importancia de contar con una licenciatura de Ciencias Judiciales, ya que se requiere de una capacitación profesional con registros, con título y cédula profesional.

“Vale la pena apostar en los policías y darles incentivos valiosos”, comentó.

Finalmente insistió en que hay que apoyar a los policías y a los jueces cívicos que son los que ponen jornadas de trabajo en favor de la comunidad, arrestos y multas entre otras.