Es río Bravo peligroso para inmersión

Piedras Negras, Coah. -Dado que el río Escondido tiene poca agua, las personas buscan sumergirse en el río Bravo para bañarse o pescar, pero no es recomendable ya que la corriente suele cambiar, la semana pasada incluso se rescataron dos pescadores que quedaron varados, por lo que continúan las restricciones para el afluente.

“El río Escondido no lleva agua, y en el Bravo hay señalamientos restrictivos para que no se metan al agua, porque, sí puede tener consecuencias fatales”, explicó el director de Protección Civil de Piedras Negras, Francisco Contreras Obregón.

Incluso se rescataron dos pescadores que, aún conociendo el afluente, al intentar regresar a tierra, la corriente cambió, era mas fuerte y se los impedía debiendo ser auxiliados por personal de Protección Civil, “por ello la recomendación es que no se metan”.

En balnearios y albercas, el departamento continúa haciendo recorridos, pero se dirigen más por reportes específicos, al contrario de los ríos, ya que deben realizar constantes recorridos para prevenir, detectar y auxiliar.

“Entre semana, detectamos la presencia de un cuerpo sobre el río Bravo, se acudió a recuperar y se dio parte a la Fiscalía del Estado, al parecer su intención era pasar a los EUA”, expuso, es decir no se trató de un paseante que buscaba bañarse en el afluente por diversión.

“Solo nos queda esperar que terminen las vacaciones sin incidente por parte de paseantes y visitantes, por ello continúan las revisiones y acciones preventivas de Protección Civil y demás dependencias de vigilancia”, concluyó.