Espera dar la apertura de la bolsa de trabajo

Con el objetivo de cubrir incidencias laborales del personal de base a corto plazo, se espera dar apertura de la bolsa de trabajo para la contratación de trabajadores eventuales, así lo dio a conocer el líder regional del Sindicato de la Sección Doce del IMSS, Carlos René Aguilar De La Garza.

Dijo que la plantilla de médicos se encuentra al 85 por ciento; en la unidad de medicina familiar número 79 se tienen cubiertos todos los consultorios, ya que el reclutamiento que se tuvo en el pasado mes de febrero vino a aliviar esta problemática.

Comentó que lo que refiere en la unidad médica número 11, continúa la falta de algunos especialistas como un médico angiólogo que es muy difícil de reclutar, se tiene necesidad de médicos urgenciologos y de terapia intensiva, que actualmente se otorga ese servicio con médicos internistas completamente capacitados, pero que se sigue en la búsqueda para fortalecer a la institución.

Agregó que la bolsa de trabajo para médicos y especialistas siempre está abierta, y quien desee integrarse a laborar, debe acercarse a las oficinas o al sindicato y para que se realicen las gestiones para poder integrarlo a laborar.