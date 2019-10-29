Espera secuestrador la segunda audiencia

Se llevará a cabo la segunda audiencia por un delito de secuestro en donde el imputado Alfredo “N” de 30 años podría ser vinculado a proceso, actualmente hay cuatro procesados los cuales permanecen en prisión preventiva, hasta 60 años de prisión alcanzaría en caso de ser sentenciado.

Rogelio Gómez Rodríguez coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado, informó que ya está programada la siguiente audiencia después de que la defensa del presunto responsable solicitara la duplicidad del término.

Indicó que se presentarán los medios de prueba y testimonios al juez de control para que los analice y lograr su vinculación a proceso.

Comentó que Alfredo “N” fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal al cumplimentarse una orden de aprehensión por el delito de secuestro.

Refirió que actualmente cuatro personas se encuentran ya recluidas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) enfrentando un proceso judicial por el mismo delito.

Argumentó que se trata de Juana “N”, Catarino “N”, Diego “N” y David “N”, quienes son familiares de la víctima de nombre Sonia “N”.

Manifestó que se siguen recabando medios de prueba para reforzar la carpeta de investigación y lograr que el imputado sea vinculado a proceso.

Mencionó que el delito de secuestro es considerado como grave y es de prisión preventiva, por lo que la pena máxima interpuesta sería de hasta 60 años en prisión en caso de dictarse una sentencia condenatoria.