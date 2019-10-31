Esperan comerciantes repunte en sus ventas

Los locatarios del Mercado Zaragoza esperan que desde noviembre repunten las ventas debido a actividades como Día de Muertos, Acción de Gracias, celebraciones por el Día de la Revolución y festejos decembrinos.

El presidente de la Unión de Locatarios, Héctor Portillo Valdés, dijo que los últimos dos meses del año mejora el consumo, no solo en el mercado sino en todos los comercios del centro de la ciudad.

El entrevistado reconoció que ha sido un año difícil para los comerciantes del mercado por la baja considerable de turismo en la ciudad debido a la crisis migratoria, y si bien en septiembre se observó mayor flujo por fiestas patrias, bajó nuevamente en octubre, por lo que esperan que los próximos meses sean más dinámicos.

De acuerdo a comerciantes de la zona centro, suele aumentar el flujo de clientes en el primer cuadro de la ciudad, donde está ubicado el Mercado, con la llegada de paisanos que visitan a sus fieles difuntos, después repunta de quienes festejan con familiares regionales los días de asueto por Acción de Gracias como parte de las celebraciones de Estados Unidos.

Restauranteros, ópticas, consultorios, tiendas de ropa, calzado y los locales del Mercado, esperan estas fechas con optimismo solo esperan que haya un continuo flujo vehicular en el Puente Internacional Uno, ya que también es de beneficio para los negocios, pues las personas toman su tiempo y se detienen a consumir en locales cercanos, concluyó Portillo Valdés.