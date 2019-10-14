Esperan descuentos en Licencias de conducir

La campaña de descuento en licencias de conducir durante el Buen Fin, es de las más esperadas por la población, pero aún se desconoce si este año se llevará a cabo, dijo el delegado en la región Norte de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transporte, Raúl Calvillo Espinoza.

Si bien no se han recibido indicaciones por parte de la Secretaría, instó a la población estar al pendiente, ya que se puede anunciar de un momento a otro.

Señaló que, la jornada nacional del Buen Fin, suele realizarse después de mediados del mes de noviembre y en ocasiones las instrucciones para aplicar el descuento se autorizan horas antes de las fechas de arranque.

Resaltó que esta campaña tiene buenos resultados cada año que se aplican los descuentos, pues hay contribuyentes que buscan renovar el documento en estas fechas aprovechando el programa, cuyo propósito es beneficiar la economía familiar.

El año pasado se emitieron alrededor de 3 mil licencias con el descuento que fue del 50 por ciento, y la entrega de las mismas se alargó hasta el mes de abril del año siguiente.

Ahora mantienen un promedio de 70 trámites diarios, pero después del programa del Buen Fin suele saturarse la oficina, por lo que invitó acudir cuanto antes a realizar el trámite.

Raúl Calvillo Espinoza, delegado en la región Norte de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transporte.