Esperan terminar Ciudad DIF en Octubre

“Ciudad DIF” estará terminada a finales de octubre”, confirmó la alcaldesa Sonia Villarreal Pérez, y dijo que les corresponderá a las siguientes administraciones darle el uso adecuado al antiguo edificio.

Durante la verificación de la obra, se constató que lleva un avance del 40 por ciento, por lo que se seguirán haciendo evaluaciones continuas.

El propósito de este proyecto es tener la mayor cantidad de los beneficios que otorgan Estado y municipios en un mismo sector.

Es decir, “Ciudad DIF” estará junto a Simas y Presidencia municipal.

En este edificio se brindarán servicios médicos, jornadas de rehabilitación y deportivas, cursos de manualidades y actividades culturales, entre muchos otros.

En estos momentos se construye el edificio principal y salones aledaños.