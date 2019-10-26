Alfredo "N", alias “El Güero” de 30 años, fue arrestado debido a que contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro; es la persona que junto con otras cuatro actualmente procesadas privó de su libertad a una joven a la cual le dispararon en varias ocasiones.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se logró la detención del quinto secuestrador el cual estaba plenamente identificado.

Fue mediante una orden de aprehensión la cual fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal que se logró su detención.

El responsable fue presentado ante un juez de control para enfrentar un proceso judicial por los delitos de privación ilegal de la libertad, secuestro, lesiones y lo que resulte.

Actualmente Juana N., Catarino N., Diego N. y David N. se encuentran vinculados a proceso y en prisión preventiva en el Cereso Piedras Negras.

Son responsable de privar de su libertad a Sonia N., quien es su familiar y sacaron a la fuerza de su domicilio en el sector Cumbres tras suscitarse un problema.

Se la llevaron a la orilla del Río Bravo en donde le dispararon en varias ocasiones para después arrojarla al Río Bravo.

La dama fue rescatada del lado americano, siendo trasladada de urgencia a un hospital en Houston, Texas donde recibió atención médica.

La denuncia se formalizó y los responsables fueron plenamente identificados por la propia víctima, por lo que se giraron órdenes de aprehensión.

Dos de ellos Diego N. y David N. ya estaban recluidos en el penal por el delito de posesión de narcóticos, por lo que se le cumplimentó dicha orden, después fueron arrestados Juana N. y Catarino N. al girarse una orden de aprehensión en su contra.

Finalmente fue detenido Alfredo N. quien era el quinto secuestrador que estaba prófugo de la justicia, ya que huyó después de que la afectada fuera baleada y arrojada al río.