Estancado caso de joven atropellado

Giovanni Sierra Martínez se presentó en el edificio de la Fiscalía General del Estado debido a que han transcurrido siete meses del accidente que sufrió a bordo de una motocicleta, resultando afectado y con lesiones de consideración, por lo que hasta el momento no le han resuelto nada, ya que el conductor responsable no ha sido localizado.

Informó que la mañana del martes el joven se presentó en el edificio situado sobre el bulevar República para entrevistarse con el Ministerio Público en relación a dicho accidente.

Indicó que el accidente se suscitó el pasado 12 de marzo por la noche en el cruce del libramiento Manuel Pérez Treviño con avenida Industrial, a la altura de la colonia 100 Casas.

Señaló que un vehículo Chevrolet Sonic color gris con placas del estado de Coahuila lo impactó de forma aparatosa.

Comentó que la unidad responsable se dio a la fuga, pero fue captado en video por testigos, por lo que se obtuvieron los dígitos de las placas.

Refirió que se envió un oficio de colaboración a la dependencia del estado de Recaudación de Rentas para obtener información del propietario del vehículo responsable.

Argumentó que han transcurrido siete meses y no le han resuelto nada, solamente le indican en el Ministerio Público que las investigaciones se siguen realizando, pero el conductor no ha sido localizado.

Manifestó que a consecuencia del accidente sufrió lesiones de consideración que lo mantuvieron al borde de la muerte, además de múltiples fracturas.

Mencionó que ha tenido que encargarse junto con su familia de los gastos médicos, además de cirugías y medicamentos, incluso aún tiene una cuenta por liquidar en el Hospital General Salvador Chavarría.

Agregó que requiere de otra cirugía la cual es muy costosa, debido a que necesitan ponerle un pedazo de hueso para que pueda caminar nuevamente, pero en el hospital le indican que tiene que conseguir el hueso por su cuenta y llevarlo para que se lo injerten.