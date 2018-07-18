EUA emite alerta de viaje para Coahuila

El gobierno de los Estados Unidos mediante el Departamento de Estado y la Oficina de Asuntos Consulares emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos pidiendo reconsiderar el viaje al estado de Coahuila.

En su página oficial la dependencia estadounidense explica que se debe reconsiderar el viaje debido al crimen en el estado, asegurando que los crímenes violentos o de alto impacto son generalizados en la entidad.

En su página oficial https://travel.state.gov/ se puede leer lo siguiente:

“La policía local tiene una capacidad limitada para prevenir y responder al delito, particularmente en la parte norte del estado”.

Por lo que pide a los empleados de la Unión Americana y ciudadanos no viajar en el estado de Coahuila, a excepción de Saltillo, Bosques de Monterreal y Parras de la Fuente, recomendando viajar a estas ciudades utilizando las rutas más directas y maximizando el uso de las autopistas de peaje.

Explica que entre la 1 y 6 de la mañana los ciudadanos americanos deben permanecer dentro de las ciudades ya mencionadas.

En el comunicado emitido con fecha del 16 de julio explica a los ciudadanos y empleados de su gobierno que pueden viajar a Piedras Negras y Ciudad Acuña, pero solo cruzando la frontera sin recorrer las carreteras estatales.