Ex alcalde y alcaldesa entre beneficiados

Dentro de la lista de 75 fiats notariales que entregó el gobierno del Estado, aparecen el ex alcalde y actual recaudador de rentas del Estado, Jesús mario Flores Garza, la alcaldesa Ana Gabriela Fernández Ozuna, el agente aduanal Mario Alberto Castillo Garza, y Luis Alberto Durán Herrera del DIF estatal.

Flores Garza recuperará su fiat tras 10 años fuera de servicio, pero todos tendrán que esperar que el Congreso lo haga oficial, y sea publicado en el Diario Oficial del Estado.

En 2015 la Dirección de Notarías, le retiró el fiat notarial a Jesús Mario Flores Farías, por irregularidades en algunos trámites; notaría que operó durante 35 años, 25 de ellos con el ex alcalde como titular, y 10 mas con Flores Farías al frente.

Jesús Mario Flores Garza, confirmó la recuperación de su fiat, y adelantó que tendrá que esperar que el Congreso lo publique en el Periódico Oficial para comenzar operaciones, pero explicó que será hasta que concluya su trabajo como recaudador el 30 de noviembre, para abrir la Notaría el 1 de enero de 2018.