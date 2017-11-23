Exceso de carga en bolsas de mano, provoca daños a la salud

Las bolsas de mano son un accesorio básico e imprescindible para las damas; sin embargo, puede convertirse en enemigo para su salud si se sobre carga, señala especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS).

Por lo regular las mujeres quieren traer consigo todo lo que se pueda ofrecer, sin pensar en el daño que ocasiona, de acuerdo al médico familiar Ángel Gerardo Lara López, adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF), No. 70.

Cargar con regularidad un bolso tan lleno, puede generar problemas de movilidad en los hombros, patologías cervicales, complicaciones en codos, muñecas y contracturas; los principales achaques se manifiestan en la espalda.

El experto hace mención que en ocasiones por motivos familiares, personales o laborales, se tiene la necesidad de guardar más cosas de las necesarias, sin embargo se debe tener en cuenta que el contenido no debe rebasar los tres kilos.

Los brazos, son otros de los miembros que resultan más afectados, por lo que el galeno recomienda que el uso sea alternado, es decir, cambiarlo de posición constantemente entre los hombros, manos y codos, lado derecho y lado izquierdo, la idea es no portarlo siempre de la misma manera.

La carga prolongada por más de 20 minutos provoca fatiga muscular, dolores y contracciones, que a su vez desembocan en desviaciones en la columna (escoliasis), y malas posturas.

Otras de las sugerencias, son vigilar y hacer revisiones periódicas de lo que se carga, así como al momento de elegir la compra de estos accesorios que sean de material ligero para aminorar la carga.

En la manera de lo posible, darse tiempo de hacer unos movimientos de relajación y descanso para el cuello y hombros, así como ponerse de pie con los brazos estirados e ir empujándolos hacia atrás como si estuviera remando de forma suave. Hay que realizar estos ejercicios diez veces en cada brazo, y levantando los hombros.