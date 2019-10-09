Exige justicia para su padre

José Christian Chávez Pérez exigió ayer justicia a las autoridades judiciales para castigar a quien arrolló y dio muerte a su padre Mario Caballero en la calle Periodistas el pasado viernes 4 de octubre, y quien burló a la policía y escapó hacia Estados Unidos.

“Sólo pedimos ayuda para que el asesino de mi padre sea castigado y pague los gastos funerarios”, enfatizó.

Visiblemente conmocionado por todo lo que ha pasado, Christian demandó apoyo para ubicar y que se castigue a esta persona, quien huyó hacia el vecino país luego de los hechos.

Dijo que el presunto homicida se llama Francisco Galván. Él conducía una camioneta Nissan X Terra color verde con placas de Texas.

Mario Caballero, un humilde vendedor ambulante, fue atropellado el pasado viernes cuando se trasladaba en su triciclo y fue llevado al Hospital General, donde falleció el lunes en la noche debido a derrames internos provocados por el fuerte golpe.

Ayer mismo la Fiscalía General del Estado anunció, que solicitará el arresto del homicida a las autoridades de Eagle Pass, si es que se encuentra en esa ciudad.