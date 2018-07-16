Exigen rondines en escuelas durante vacaciones

Sólo siete escuelas resguardaron sus artículos de valor en la Bodega de la Subdirección de Servicios Educativos, confirmó Aarón Rodríguez de Lara.

El jefe del sector educativo dijo también que solicitó a la Policía Preventiva su apoyo para realizar rondines de vigilancia en los planteles educativos.

“Los siete directores decidieron trasladar sus materiales y equipos que consideraron de valor, para no verse afectados por robos”.

Sin embargo la gran mayoría confió en sus propias medidas de seguridad.

Recordó que la mayoría de los planteles cuentan con el sistema de alarmas.

Otras tienen protecciones metálicas, candados y cadenas en sus portones de entrada.

Cabe destacar que este viernes comenzó el receso escolar o vacaciones de verano, de acuerdo al calendario escolar 2017-2018.