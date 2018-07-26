Exigen se transparente el uso del impuesto de hospedaje

El Congreso del Estado investiga que las oficinas de Convenciones y Visitantes en Coahuila estén aplicando correctamente los recursos destinados para la promoción del turismo.

En su reciente sesión, los legisladores votaron para habilitar a la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, para que analice, investigue y dictamine este caso.

El primer paso será conocer si la Secretaría de Turismo entregó puntualmente a las oficinas el porcentaje del Impuesto Estatal sobre Hospedaje.

Parte de estos recursos se destinan a las oficinas de Convenciones para promocionar debidamente sus lugares turísticos.

En su propuesta de urgente y obvia resolución, los legisladores dan a conocer que hay oficinas en Piedras Negras, Torreón, Monclova, Saltillo, Acuña, Parras y demás municipios que cuenten con dichos organismos.

El Impuesto Estatal es del 3 por ciento del costo de la habitación de un hotel, mismo que se cobra directamente al turista al momento de que paga cada noche de hospedaje.

La propuesta surgió a las denuncias de distintos factores del ramo turístico y hotelero, quienes han manifestado públicamente que la Administración de esos recursos es oscura y no se distribuye debidamente, lo cual provoca que no se pueda medir con eficacia cómo se entrega ese dinero, y consecuentemente no se sepa cómo se gasta.