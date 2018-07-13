Existe inconformidad por planteles asignados

Ningún niño se quedará sin inscripción el próximo ciclo escolar, afirmó Aarón Rodríguez De Lara, jefe de la Subdirección de Servicios Educativos, aunque reconoció que todavía hay madres de familia que no están conformes con el plantel que les tocó para sus hijos.

“La alta demanda en algunas escuelas primarias y secundarias, nos ocasiona sobrecupo y allí no se puede saturar más.

“La única manera de lograr un cambio a la escuela que desea y, que no le tocó, es que se quede un espacio vacío porque a lo mejor el niño y su familia cambiaron de ciudad o incluso de escuela pública a privada”, afirmó.

Sin embargo, dijo que a todas las madres de familia en esta situación, se les está atendiendo y buscando una solución.

Pero reiteró que ningún niño se quedará sin inscribirse.

Una solución es que termine quedándose en la escuela que previamente le tocó.

Entre las escuelas más demandadas está la “Estrada”, “Altamirano”, la secundaria Técnica 5 y los planteles ubicados en el Nuevo Piedras Negras, en Año 2000, Villas del Carmen y Cumbres.