Existe oferta laboral para jóvenes: SNE

A dos meses que concluya el año, la Oficina Nacional del Empleo sigue con bolsa de trabajo completa, y con al menos 800 vacantes para las diferentes categorías en esta última semana de octubre.

El coordinador de la oficina, profesor Juan Alfredo Botello Nájera, aseguró que en Piedras Negras y la zona Norte, hubo ofertas laborales todo el año.

“Es cierto, se tuvieron más vacantes para la Industria Maquiladora y Comercio”, señaló.

Sin embargo, dijo que durante todo el año se ofertaron plazas para técnicos, profesionistas, e incluso para egresados de carreras de las diversas ingenierías.

Destacó la oferta laboral para jóvenes y adultos con alguna discapacidad, como el reclutamiento que se realizó hace unos días en el Centro de Apoyo Múltiple (CAM 34).

La Bolsa de Trabajo puso a disposición 800 espacios.

Botello Nájera dijo que las contrataciones son casi inmediatas.

En la Oficina se les hace una entrevista a manera de orientación para que lleven toda la documentación, y luego son enviados a los centros laborales para la entrevista de trabajo.

Profesor Alfredo Botello Nájera, titular de la oficina nacional del empleo en esta zona.