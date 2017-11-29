Explotan a migrantes en la frontera

Piedras Negras, Coah.- Los migrantes centroamericanos que fracasaron en su intento por cruzar a Estados Unidos, buscan legalizar su estancia en México para evitar ser explotados.

El sacerdote José Guadalupe Valdez, defensor de los derechos humanos de los migrantes, dijo que hay un grupo de cuatro a seis migrantes a los cuales se está estudiando su perfil y poder llevar los protocolos a través de las instancias correspondientes, que incluye la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, para regularizar su situación en México.

“Tenemos un trato con autoridades, para que aquellas personas en trámite, que no los vayan a repatriar y les den la oportunidad, mientras se acepta o no el perfil para regularizar su estancia en México”, explicó el presbítero.

Además, buscan que se aceleren los trámites y se evite el “tortuguismo”, ya que para un migrante es difícil mantenerse por mucho tiempo sin un trabajo bien remunerado.

Ante esto, dijo que es importante que, los migrantes centroamericanos buscan establecerse y unificar a su familia, con una estancia legal, ellos pueden tener un trabajo que sea erogado conforme a prestaciones de ley, ya que en muchos casos, por su situación ilegal, suelen explotarlos.