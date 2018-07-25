Extraen materiales pétreos sin permiso

El director de Planeación y Desarrollo Urbano, Carlos Bujanda, confirmó la verificación de permisos de una empresa que extrajo caliche de un terreno, algo que está prohibido.

Explicó que como se trata de un problema de medio ambiente, entonces corresponde a la Secretaría del Estado otorgar los permisos y al Municipio que estén vigentes y que sea para la actividad autorizada.

“Nos reportaron sobre esta empresa y acudimos a checar que cuente con el permiso correspondiente, y entonces notificar a la Secretaría o a la Procuraduría”.

No dio a conocer el nombre de la empresa, sin embargo reconoció que contaba con dos permisos, uno expedido en 2004 y otro en 2018, éste último es el que están verificando su validez.

Los permisos que se otorgan, generalmente son para el mejoramiento de predios para un futuro desarrollo inmobiliario.

“Pero no para su venta o comercialización, eso requiere de un permiso especial que otorga la SEMARNAT”, sostuvo.

En Piedras Negras es común observar a camiones de empresas cargadas con material pétreo que extraen de ríos, arroyos o en terrenos irregulares.