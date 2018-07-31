Fallan las alarmas de kínder

Hace unas horas ocurrió la segunda invasión a una escuela pública en menos de una semana, y no estaba activada la alarma que la empresa “Electrónica y Alarmas” renta a planteles de la localidad para vigilancia.

En esta ocasión se trató del jardín de niños “Severino Calderón” en la calle Anáhuac y López Mateos, donde un sujeto forzó la reja de una ventana, encendieron el minisplit y durmieron cómodamente toda la noche.

Aarón Rodríguez de Lara, jefe de la Subdirección de Servicios Educativos, dijo que no se robaron nada, pero que sí estaba encendido el aparato de aire acondicionado.

Agregó que la intendente descubrió al sujeto saliendo del salón y, que por temor llamó a su jefe de sector, en lugar de las autoridades.

Rodríguez de Lara confirmó que al igual que el robo cometido en la secundaria “Miguel Hidalgo”, la alarma no estaba activada en el teclado digital.

Señaló que dialogará con la empresa para solucionar el problema y que se activen las alarmas en todas las escuelas que las rentan.

El reporte policiaco indica que el sujeto en cuestión podría ser un migrante que se introdujo a la escuela, al no alcanzar espacio en la Casa del Migrante.