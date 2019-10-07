Fallece tras larga agonía

Mario Alberto Caballero de la Garza de 49 años, quien resultó lesionado de gravedad después de ser atropellado en el sector Fuentes el pasado jueves, murió la tarde del lunes en el Hospital General Salvador Chavarría; el presunto responsable no ha sido localizado pero ya está plenamente identificado.

Cristian Chávez Pérez hijo de la persona atropellada, informó que médicos le dieron pocas esperanzas de vida tras permanecer cuatro días internado.

Indicó que ya nada se pudo hacer en el Hospital, por lo que le fue desconectado el respirador debido a las lesiones graves que presentaba.

Señaló que cuando se suscitó el accidente e ingresó al Hospital, el reporte era que presentaba traumatismo craneoencefálico severo.

Comentó que el caso fue turnado ante el Ministerio Público para que iniciaran las investigaciones por parte de Asuntos Viales.

Refirió que el presunto responsable fue identificado como Juan Francisco Galván, quien es residente de la unión americana.

Argumentó que cuando se suscitó el percance tripulaba una camioneta Nissan X-Terra color verde, con placas del estado de Texas.

Manifestó que el conductor descendió y en lugar de atender al herido o llamar al sistema de emergencias 911 le dio una patada en el pie.

Mencionó que en un principio dijo que se haría cargo de los gastos médicos y después se negó, por lo que ya no lo localizaron.

Agregó que exigen se haga justicia y que el responsable sea castigado, ya que provocó un accidente causando la muerte de una persona.

Añadió que hubo varios testigos quienes observaron el momento del accidente y cuando el responsable se retiró.