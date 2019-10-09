Falta a su palabra el Gobierno Federal

ALLENDE, COAH.- Un alarmante desplome comercial del 60 por ciento al menos en Allende es el resultado del total abandono por parte del Gobierno Federal, que no ha cumplido su promesa de incorporar a tres municipios de la región de Cinco Manantiales a la llamada “Franja Fronteriza”.

Esto fue denunciado ayer por el alcalde de Allende, Antero Alvarado Saldívar, quien señaló, que la última promesa fue hecha por la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la visita que hizo recientemente al municipio mencionado para ofrecer las disculpas del Gobierno Mexicano por la masacre del 2011.

El alcalde recordó, que la funcionaria federal se comprometió a hacer gestiones sobre el tema ante las dos cámaras del Congreso de la Unión, lo que no ha sucedido.

Antero Alvarado reiteró que este compromiso se pactó el día de las disculpas públicas a las familias víctimas de la masacre del 2011.

Agregó, que se han mantenido pláticas constantes con empresarios locales que dirigen básicamente negocios familiares y que han tenido que llegar al despido de trabajadores al no haber ingresos suficientes para mantenerlos.

Precisó, que hay maquiladoras que han tenido que mantener a sus empleados con el 50 por ciento de su salario, obligando a un éxodo masivo a otros municipios en busca de trabajo.

El alcalde subrayó, que Allende ha sido afectado por dos éxodos: el del 2011, provocado por la inseguridad pública, y el que se está dando actualmente por el estado económico, generado por el desempleo, por lo que hizo un enérgico llamado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que cumpla su promesa de integrar a los municipios faltantes de Cinco Manantiales a la “Franja Fronteriza.