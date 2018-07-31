Falta aprobación de cabildo para modificar rutas urbanas

Las modificaciones al recorrido de las 10 Rutas Urbanas, debe ser aprobada por Cabildo, y luego se hará efectiva, dijo Luis Gómez Zermeño, director de Servicios Concesionados.

Agregó que el documento firmado por el Consejo de Transporte municipal, será presentado ante regidores que integran la Comisión de Transporte Público, en la próxima sesión.

“Ya se aceptaron los nuevos recorridos, ahora solo falta su aprobación”.

Además se avisará a los ciudadanos con anticipación sobre las nuevas rutas, a través de una campaña intensa de notificación en medios y en paradas oficiales.

Por otra parte sostuvo que los cambios permitirán recortar kilometraje en la mayoría de las rutas, lo que les permitirá ahorrar combustible.

Asimismo señaló que la problemática de las rutas 3, 6 y 7, quedó resuelto.

Las quejas son por falta de unidades, la tardanza de hasta una hora entre camión y camión y las malas condiciones mecánicas que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Otras como las rutas 8 y 9 harán recorridos en un solo sentido, es decir serán sólo dos unidades, pero la frecuencia del recorrido será más segura.