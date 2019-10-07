Falta aún cultura del buen manejo

Aunque ha disminuido el hábito de conducir en estado de ebriedad, la directora de Vialidad y Tránsito, Marina Lozano Yáñez, manifestó que aún falta cultura del buen manejo, por lo que se seguirán implementando acciones correctivas.

“De alguna manera ha habido una disminución en las multas por conducir en exceso de ebriedad o tomando alguna bebida alcohólica, aunque no tan importante como la que quisiéramos ver”, expresó.

En este sentido, dijo que aún es preocupante que la cultura de conducción no se toma como un compromiso individual, ya que la cultura por el respeto y buen manejo es individual y la asumen los conductores por la seguridad, tanto del conductor, como de quienes van y están alrededor.

Asimismo, dijo que se espera que en el 2020 el reglamento se encuentre en mejores condiciones, respeto a los señalamientos, el uso del celular, alta velocidad, entre otras, ya que las multas van de 253 pesos y hasta más de 800 pesos en los primeros diez días, posteriormente se incrementa al doble.

Finalmente dijo que aún se está valorando la posibilidad de incrementar el monto de las infracciones por dichos motivos, ya que muchos conductores cuentan con ingresos bajos.