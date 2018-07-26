Falta de médicos urgenciólogos genera saturación

Piedras Negras, Coah.- Los médicos urgenciólogos son los que más se requieren en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ello es frecuente que sea lento el servicio o se atiendan casos realmente urgentes.

Carlos René Aguilar, representante en la región del Sindicado del Seguro Social reconoció que donde hay más déficit, “es donde se hace un cuello de botella, en urgencias, y la falta de médicos urgenciólogos es un problema y se satura el servicio”.

Otra de las categorías que faltan son las de especialidades de medicina interna, y cuidados intensivos como la segunda y tercera con más rezago, actualmente el número de vacantes está alrededor de 17 en el hospital general de la Zona 11 y en la Unidad de Medicina Familiar 79, se requieren unos nueve más.

Aunque han logrado traer a 38 médicos especialistas en visitas a Ciudad de México durante la convención de médicos egresados, no se ha logrado erradicar el déficit.