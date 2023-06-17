Fatal encontronazo en la 57

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Aproximadamente a las 3 de la tarde de este sábado, se registró un fatal accidente en donde una persona perdiera la vida y tres resultaran lesionadas, luego de que se impactaran cuando circulaban sobre la carretera 57 a la altura de una conocida cervecera.

En el accidente participaron una unidad de la marca Dodge Durango 2006 color gris, la que circulaba de Nava a Piedras Negras, perdiendo el control, el conductor de esta unidad perdio la vida en el lugar, y hasta el momento no hansufo identificado.

El otro vehiculo participante es una pick up, de la marca chevrolet silverado, 2006 color blanca, con placas de Texas, la que era conducida por Roberto Guadalajara Onofre, de 31 años de edad, con domicilio en la vecina ciudad de Eagle Pass, el que venía acompañado de Miriam Capetillo Aguilar de 27 años de edad, Ariana Guadalajara de 8 años y Jaqueline Guadalajara de 5 años, los que resultaron lesionado, siendo trasladados al Hospital Salvador Chavarria.

El conductor del vehículo Dodge Durango, es quien aparece como probable responsable, ya que aparentemente perdió el control del vehículo subiéndose al camellón central e invadir carril contrario, impactandose con la pick up Chevrolet Silverado

Autoridades acudieron hasta el lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el levantamiento del cuerpo mientras que la ambulancia traslado a los lesionados al hospital Salvador Chavarria.