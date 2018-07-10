Federación audita al Municipio

El contralor Elías David García Guajardo, confirmó que ya fueron auditados los fondos federales en Piedras Negras para obras como la Planta Potabilizadora III, pavimentos y bacheo.

Señaló que en septiembre, tentativamente, se conocerá si hubo irregularidades y de haberlas se podrán subsanar.

Explicó que son los gastos correspondientes a rubros como Infraestructura y Fortalecimiento.

Dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es la encargada de los trabajos.

Agregó que la auditoría a los balances continuará en el mes de agosto, para conocer en qué se ejercieron las participaciones federales.

En Piedras Negras hay varias obras con inversión federal, que comenzaron en la pasada Administración tales como la Planta III, el Puente vehicular sobre las vías y la remodelación del Mercado Zaragoza.