Festejan cumple con pastel robado

Amantes de lo ajeno ocasionaron daños y robaron en un negocio de pasteles ubicado en el sector Fuentes, se llevaron 15 mil pesos y ocasionaron daños por 30 mil pesos, además los responsables se dieron el lujo de comerse varios pasteles mientras cometían el hurto.

Rogelio Gómez coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado, informó que la mañana del lunes se reportó un robo en una pastelería.

Indicó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al negocio ubicado sobre avenida H. Colegio Militar.

Señaló que los policías se entrevistaron con el propietario, quien dijo que al llegar a realizar la apertura detectó que parte de la puerta principal y el marco presentaba daños.

Comentó que al efectuar una revisión al interior observó que había cuantiosos daños y faltante de efectivo.

Refirió que de la caja registradora los ladrones se llevaron alrededor de 15 mil pesos, así mismo hurtaron el circuito cerrado como cámaras, cableado y disco duro donde se almacena todo lo grabado.

Argumentó que también se robaron el modem y el teléfono, por lo que los daños se estiman en aproximadamente 30 mil pesos.

Manifestó que los responsables se tomaron el tiempo para probar varios pasteles y llevarse ciertos ingredientes del área donde se elaboran.

Mencionó que elementos del estado levantaron el acta de denuncia en el lugar de los hechos, por lo que ya se realizan las investigaciones correspondientes.

Un total de 45 mil pesos entre efectivo y daños fue el saldo del robo cometido en dicho negocio durante la madrugada.