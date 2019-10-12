FGE realizaría el aseguramiento correspondiente

La camioneta Nissan X-Terra color verde con placas de Texas que conducía el responsable de arrollar y matar a Mario Alberto Caballero de la Garza de 49 años en días pasados, fue localizada en la cochera de un domicilio en el sector González, la carpeta de investigación se sigue integrando por parte del Ministerio Público.

Víctor Gerardo Rodríguez Lozano delegado de la Fiscalía General del Estado, informó que se logró la ubicación de la unidad que provocó el fatal accidente sobre la calle Periodistas entre Jazmín y Jiménez en el sector Fuentes.

Indicó que la camioneta impactó a Mario Alberto Caballero de la Garza, quien viajaba a bordo de un triciclo para después darse a la fuga.

Señaló que Juan Francisco Galván conductor del vehículo se presentó a comparecer ante el Ministerio Público acompañado de un abogado.

Comentó que no aceptó su responsabilidad a pesar de que en el informe policial homologado aparece como ser quien ocasionó el accidente.

Refirió que la unidad está ubicada en la cochera de un domicilio situado sobre la calle Mina entre General Treviño y Escobedo en la colonia González.

Argumentó que se encuentra cubierta con cobijas, así mismo, familiares del fallecido fueron quienes hicieron llegar fotografías e información sobre su localización.

Manifestó que la carpeta de investigación se sigue integrando por el delito de homicidio, por lo que se recaban más pruebas y testimonios en relación al caso.

Mencionó que se procedería en su momento a asegurar la unidad para que personal de Servicios Periciales realizara una inspección.