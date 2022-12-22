Filas ‘kilométricas’ en ambos puentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con las festividades a la vuelta de la esquina, este miércoles se registraron filas enormes en el Puente Internacional Uno, para cruzar de Piedras Negras a Eagle Pass, incluso, hasta llegar a la avenida López Mateos, cerca de La Casa de la Cultura.

También lee: Sueño frustrado: Se quema traila de paisano con regalos para su familia

Con motivo de las fechas decembrinas y temporada de vacaciones por parte de empleados de dependencias gubernamentales, docentes y población en general, ahora la fila se registró del lado mexicano, especialmente por las compras de último minuto de regalos y detalles para la cena navideña.

Personal de Caminos y Puentes Federales señalaron que el tiempo de cruce estimado fue de 3 horas, llenando de vehículos las conocidas calles Allende, Matamoros e Hidalgo, inclusive llegando metros después de la calle Galeana.

Por su parte el Puente Internacional II registró gran afluencia vehicular, sin embargo, no se saturó como ocurrió en su paralelo.