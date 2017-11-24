Fin de semana fresco

Un fin de semana soleado, pero con temperaturas frescas durante la noche, pronostica Protección Civil en su boletín metereológico.

Destaca el clima frío y despejado sin lluvias, pero con vientos ligeros del suroeste, generados por los remanentes del frente frío número 11.

Hoy viernes se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 8, con vientos del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora.

El sábado será soleado con 26 y 10 grados de temperatura, además de vientos del noreste de 10 a 20 kilómetros por hora.

Para el domingo el pronóstico será de un cielo despejado con una máxima de 24 y una mínima de 12 grados centígrados, además de vientos del noreste.