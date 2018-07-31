Fiscalìa de Coahuila logra captura de militar vinculado en el asesinato de Fernando Purón

La fiscalía general del estado habría logrado la captura junto con la SEDENA del Teniente de caballería Bosco Hernández como presunto involucrado en las acciones delictivas que llevaron al asesinato del ex alcalde de Piedras Negras y ex candidato a diputado federal Fernando Purón quien fue asesinado la noche del pasado 8 de junio en el exterior de la UAC.

A través de redes sociales fue difundido el video donde se ve personal de la fiscalía estatal, de la SEDENA y del grupo especial de la fiscalía.

Presuntamente la detención se habría dado desde el pasado viernes pero hasta este martes la fiscalía no había emitido comunicado oficial o citado a conferencia de prensa.

Mientras esto sucede se mantiene la búsqueda de los hermanos Ignacio y Erick Arámbula Viveros como los principales involucrados en el crimen de Fernando Purón asesinado de un balazo en la cabeza

La detención del segundo involucrado se habría concretado en el estado de Tabasco

Ya está internado en el Cereso local