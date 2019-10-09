Fuga de agua tiene 3 meses

Cientos de litros de agua se desperdician diariamente a través de una fuga que tiene ya tres meses en las calles Chihuahua y Juárez de la colonia Buena Vista Sur.

Vecinos del sector solicitaron el apoyo de Periódico LA VOZ para hacer un llamado al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento para que acuda a atender la fuga que cada día se hace más profunda debido al paso constante de vehículos.

José Leija González, uno de los vecinos, señaló, que es inconcebible que tengan tres meses solicitando la atención de las autoridades municipales y que éstas ignoren sus llamados cuando son ya miles de litros de agua los que se desperdician a través de la mencionada fuga.

Reiteró que el problema se está agravando debido a que con el paso de vehículos el pozo se hace cada día más grande y el líquido continúa saliendo sin control.

Los colonos exigieron cuanto antes la presencia de personal de SIMAS para revisar la fuga e iniciar de inmediato los trabajos de reparación.