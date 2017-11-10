Fujikura espera que el TLCAN concluya con éxito

La gerente divisional de la Administración General de las plantas FUJIKURA, Blanca Irma Tabares García, dio a conocer que no hay que preocuparse, ya que se espera que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) finalice con éxito.

Dijo que no existe temor, ya que se tiene la confianza de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio llegue a un buen arreglo, comentó que hace unos días se tuvo la participación en una reunión nacional de la industria maquiladora en la Ciudad de México, y la expectativa es que se concluya con un buen arreglo que beneficie a todos los países.

Señaló que se revisan todos los escenarios para estar preparados para cualquier situación que pudiera presentarse, y en Fujikura trabajan para estabilizar las empresas y a sus asociados en caso de cualquier eventualidad.

Agregó que en estos momentos, los pedidos con los clientes se encuentran estables y se revisan los resultados para este cierre, y están en espera de poder recibir nuevos contratos y programas para el 2018.