Garantiza Coahuila carreteras seguras

Piedras Negras, Coah.- El gobernador Rubén Moreira Valdez, indicó que cada vez más se eligen las carreteras de Coahuila para viajar y en sus fronteras se toman decisiones importantes, esto gracias a la colaboración en materia de seguridad con la Marina y el Ejército Mexicano.

“No tienen idea (la Marina y Ejército Mexicano) cómo han cambiado la vida a los coahuilenses y se puede circular por nuestra carretera”, indicó el mandatario estatal durante la ceremonia de develación del monumento al Marino Centinela de Tierra, Aire y Mar frente a la Gran Plaza.

Indicó que mucha gente opta por hacer el viaje a la frontera viniendo de Saltillo y Piedras Negras, ya no toman otras fronteras

“De hecho hoy están pensando tomar decisiones para cambiar algunas cosas en la frontera, para que se hagan por este puerto fronterizo, porque aquí hay tranquilidad y hay paz”.

AUNQUE NO HAY MAR, SE REQUIERE MARINA EN ESTA FRONTERA

Esta prestación de monumento se realizó junto al almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona, comandante de la Primera Región Naval, quien señaló que las necesidades de esta frontera en materia de seguridad y desarrollo, han obligado a la Marina y además conozcan su labor.

“No hay mar, no está en ruta de un puerto a otro, pero las necesidades han obligado hacer presencia que permiten conocernos. En la develación de este monumento que ha tenido como fuente de inspiraciones la razón de ser de todos los marinos navales mexicanos, que es precisamente en su nombre donde podemos conocer el alto encargo del personal naval”.

50 MIL OPERATIVOS CONJUNTOS

La alianza con el Ejército Mexicano y Marina Armada de México, logró en cinco años la diminución de un 80 por ciento de los homicidios cometidos en el estado, el 88 por ciento derivados de la delincuencia organizada, dijo el gobernador estatal.

Rubén Moreira Valdez, detalló que en enero del 2013, de 151 homicidios en nuestro estado en agosto del año pasado, en el mismo periodo de este, se registraron siete.

“Esto se logró con la coordinación con el Gobierno de la República”, indicó, ya que se realizaron 50 mil operativos conjuntos durante este sexenio de administración estatal, los cuales concluyen el día último de noviembre.