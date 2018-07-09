Garantizan el abasto de agua

Pese a lo anticipado y extenso del calor, Simas está preparado para garantizar el abasto de agua en esta temporada de verano a sus usuarios, afirmó el gerente Arturo Garza Jiménez.

Dijo que desde principios de año realizaron mantenimientos preventivos en toda la red de agua potable en la ciudad.

“Hoy mismo nuestros operadores de Plantas Potabilizadoras, tanques y rebombeos, trabajan las 34 horas del día para brindar una agua de calidad”, indicó.

Agregó que afortunadamente hasta ahora no ha habido problemas de desabasto, salvo algunos problemas pequeños que han sido subsanados en horas.

Mencionó como ejemplo la ruptura de una tubería de conducción de 18 pulgadas, donde hubo necesidad de cortar el servicio para reparar.

“En resumen, el Sistema tiene capacidad suficiente para dotar del suministro de agua toda la temporada de verano, incluyendo la llamada canícula”.

En ese sentido exhortó a los usuarios a hacer un uso racionado del agua potable, destacando la responsabilidad de todos para evitar desperdicios.