Gas natural a la alza

Piedras Negras, Coah.- Una vez que se consoliden grandes empresas en la región , favorecerá el consumo de gas natural y aumente hasta un 25 por ciento en comparación del año anterior.

Morris Libson Valdez, gerente de conocida empresa de gas natural en Piedras Negras, señaló que empresas que estaban aún en expansión ya se están consolidando, y aumentando su producción; otras industrias más están avanzadas en sus proyectos.

Indicó que el consumo de gas natural en Piedras Negras ha crecido en el ramo industrial por la vidriera y cervecera, e incremento de producción en la cartonera.

“Estamos cosechando lo sembrado, estas son empresas que se han llevado un tiempo en consolidarse, pero que vienen para hacer inversión y construir sus plantas".

Enfatizó que muchas de los empleos generados este año, son contrataciones en industrias, también se reactiva la situación de la construcción, en el comercio, hay establecimientos y restaurantes con franquicias que siguen con aperturas.