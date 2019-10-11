Genera Coahuila certeza y alianza para la inversión

Debido a la inversión de 50 millones de dólares que se realizará en el municipio de Castaños y a la alianza que se tiene con Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Estados Unidos, Coahuila es un estado seguro, de confianza, de inversión, donde pueden invertir y generar desarrollo y empleo, manifestó el secretario de Seguridad en el Estado, José Luis Pliego Corona.

“Consolidar el mando unificado nos dio 2 mil mujeres y hombres que hacemos todos los días seguridad, la alianza con el ejército que sumó seis mil voluntades y capacidades más, la alianza con Estados Unidos, DEA, FBI, CBP, entre otras en el 2018 y ahora en el 2019 la alianza con nuestros vecinos de Tamaulipas que es seguir sumando capacidades y ahora la alianza con chihuahua y el replanteamiento con Durango”, expresó.

En este sentido dijo que lo que ha estado construyendo el gobernador es fortaleza institucional, sumar mujeres y hombres, todos haciendo seguridad, sumar capacidades, talentos, armamento, tecnología, intercambio de información, generación de inteligencia, homologación de procesos.

Además, homologación legislativa para hacer todos, algo muy similar a los que tiene las naciones unidades, una gran alianza de los estados del Norte del país donde la seguridad es fundamental porque el norte del país tiene que regresar a su aspecto propositivo de desarrollo de empleo de inversión.

Finalmente dijo que este foro es precisamente eso, es el voltear la mirada a nivel nacional e internacional, señalando que Coahuila es un estado seguro, de confianza, de inversión, donde pueden generar desarrollo y empleo.