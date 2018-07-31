Gestionará Guadiana obras de impacto para Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. - El senador electo, Armando Guadiana Tijerina dijo que trabajará desde la Cámara Alta para gestionar recursos de obras importantes para Piedras Negras, esto junto con el alcalde electo Claudio Bres Garza.

Obras de impacto para el desarrollo y mejora de la calidad de este Puerto fronterizo, es la obra que se busca hacer en el Puente 2, promoverán que el Cuartel Militar que existe ahí, desaparezca, debido a que se cuenta con un nuevo Cuartel de XXII regimiento de Caballería Motorizada.

Sin esta guarnición se podrá ampliar y mejorar la labor de importación, donde se podrá contar con más carriles y sobre todo mayor espacio para hacer “patio”, dijo el legislador electo de Morena.

Reiteró el compromiso del Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador de crear una “zona franca” en toda la frontera, con incentivos a partir del 1 de enero del próximo año de baja del Impuesto Sobre la Renta al 20%, el IVA al 8%, y salarios mínimos al doble, “no se puede fallar, el compromiso es más grande”.

“La frontera de Piedras Negras, brillará próximamente más teniendo como alcalde a Claudio Bres, es la única frontera en donde ganó Morena, AMLO obtuvo más de 520 mil votos en el estado de Coahuila cuando en el 2012 solo fueron más de 200 mil, debido a la confianza que se tiene”, exclamó.

En rueda de prensa, acompañado del alcalde electo Bres Garza agradeció a los medios de comunicación y a ciudadanos de Piedras Negras por llevarlos al triunfo, “todo el norte del estado desde Monclova y hasta Acuña hicieron la diferencia. Debido al compromiso que se tiene o vamos a escatimar en esfuerzo”.