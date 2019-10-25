Gran demanda por adquirir los cintillos de la cacería

El coordinador regional de la Secretaría del Medio Ambiente, Juan Guadalupe Garza Menchaca dijo que ya empezó la demanda de cintillos para la próxima temporada de cacería de Venado Cola Blanca que arranca el 15 de noviembre, por lo que estima una buena jornada.

Señaló que se han vendido más de 200 cintillos para caza de esta especie que es codiciada por los cazadores extranjeros debido a que esta región de Coahuila es prestigiosa para obtener trofeos de 160 a 170 puntos de acuerdo a los cuernos del animal cazado.

Por ello los cazadores se preparan con tiempo visitando las áreas para tener todo listo al inicio de temporada de caza mayor 2019-2020, dijo el entrevistado.

Reconoció que el turismo cinegético es una importante fuente de recursos extras para los productores de los ranchos y región, por lo que cada año se promueve esta actividad.

Los rancheros de la región ven la actividad de cacería como un apoyo económico, agregó, “es una importante derrama económica para el sector restaurante, gasolina, alimentos, aparte del apoyo económico para los rancheros es un renglón que coadyuva”.