Grave problema de basureros clandestinos

El director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales de la Tijera, informó que continúan detectando problemas de vandalismo en las obras que se han realizado, como en las fuentes, además de los basureros clandestinos.

"Seguimos teniendo problemas de vandalismo, siguen reactivando basureros clandestinos, pero seguimos trabajando en detectar a estas personas", expresó.

Absolutamente el llamado a los ciudadanos, indicó el funcionario, es que cuiden de las obras que se realizan en beneficio de Piedras Negras y que reporten cuando detecten a una persona realizando estas acciones.

Señaló que es prioridad de todos el mantener la ciudad limpia, por lo que también se cuenta con el apoyo del departamento de inspectores municipales, quien se encarga de multar a las personas que están incurriendo en el delito de depositar la basura en lotes baldíos y los lugares donde no se debe.

Juan Morales De la Tijera.