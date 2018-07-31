Habilitan albergue temporal para migrantes

Un Plan Integral para dar albergue, alimentación y atención médica a migrantes que están llegando a esta frontera, comenzaron a implementar Estado, Federación y Municipio, a petición de la Iglesia.

Hace unas horas se solicitó y obtuvo autorización para utilizar el Refugio “Tránsito en Camino a Casa”, ubicado en la colonia 28 de Junio, donde se albergaron a 14 personas, niños y mujeres.

Ayer, el secretario de Seguridad Pública y la alcaldesa Sonia Villarreal Pérez, realizaron recorrido por el Centro de Detención a Menores, que será habilitado como albergue temporal.

El padre Carlos Aguilera dijo, que ese fue el acuerdo con las autoridades, encontrar otros lugares donde ubicar a todas estas personas y que estén seguros, ya que dijo la Casa del Migrante está saturada.

Pliego Corona confirmó que por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, será acondicionado el Centro de Detención, en avenida 16 de Septiembre, para que sea utilizado.

Por su parte, Villarreal Pérez señaló, que se están buscando instalaciones dignas para todos, y reiteró que el apoyo a migrantes se está haciendo con total apego a sus derechos humanos

Según estimaciones de la Casas del Migrante, en julio se incrementó hasta en un 40 por ciento la oleada de indocumentados.