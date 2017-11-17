Hábitos higiénicos para prevenir gripes

Piedras Negras, Coah.- Además de aplicarse la vacuna contra la influenza, hay otras medidas preventivas a tomar para evitar el riesgo de sufrir enfermedades a causa de las bajas temperaturas.

Des el pasado 1 de noviembre se inició en Coahuila la campaña de vacunación contra la influenza, por lo que los Hospitales y Centros de Salud de todo el estado cuentan con dosis disponibles que se aplicarán de forma gratuita a toda la población, y participa todo el sector salud.

Entre los principales síntomas, son fiebre mayor de 38 grados, dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta, tos (generalmente seca), abundante secreción nasal y malestar general.

En caso de presentar estos malestares es indispensable no auto medicarse y acudir al médico. Es importante acudir a solicitar atención en los primeros dos días en que se presentan los síntomas.

Otras recomendaciones para la temporada otoño-invierno son evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, beber una mayor cantidad de agua, consumir alimentos ricos en vitamina C como naranja, limón, toronja, guayaba y verduras.

Evitar fumar en lugares cerrados, vacunarse contra la influenza, acudir a la Unidad de Salud para una atención oportuna en caso de presentar algún síntoma, revisar las instalaciones de calefacción en el hogar y apagar calentadores antes de irse a dormir, son otras sugerencias para evitar enfermarse.

Las habitaciones deben mantenerse bien ventiladas, al empezar la temporada navideña es necesario revisar las instalaciones eléctricas, evitar introducir braceros a las habitaciones para mitigar el frío, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo al toser o estornudar.