Habrá continuidad en los Comedores Comunitarios

Los comedores comunitarios que benefician a más de 5000 personas de la tercera edad y a la población vulnerable en las comunidades de Coahuila tendrán continuidad, así lo dio a conocer el coordinador estatal de Comedores Comunitarios de SEDESOL, Tadeo Vargas Pérez.

Dijo que cerrarán el año con más de 40 comedores operando, serian seis más de los que iniciaron el año operando y aumentando el padrón de beneficiarios.

Comentó que es un programa que se ha aceptado muy bien, en el cual consiste dar los alimentos diarios de lunes a viernes, en algunas partes es desayuno y comida, y en otros comida y cena, dependiendo el sector.

Agregó, que son 27 millones de pesos lo que se han invertido en el programa de comedores comunitarios que benefician a más de 5000 personas de la tercera edad y a población vulnerable.