Habrá menos personal este jueves y viernes en Centro de Salud

Piedras Negras, Coah.- Aunque el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Adalberto Peña de los Santos dijo que, es probable que el Centro de Salud esté cerrado jueves 26 y viernes 27 de agosto, ya que trabajadores de salud acudirán a un taller de cuidados paliativos en la ciudad de Torreón, se retractó al señalar que en sustitución, trabajarán pasantes de enfermería pero habrá menos personal médico disponible.

Recalcó que en esta temporada vacacional, casi todo el personal de la Jurisdicción tomó vacaciones, es decir las coordinaciones de programas específicos como de prevención a la salud, “ahora aprovechamos que la gente está fuera de clases, no hay niños en las escuelas y son programas que pueden salir de vacaciones”, agregó.

Pero Hospitales y Centros de Salud están trabajando, aseguró, otorgando los servicios de urgencias, hospitalización, consultas, en el caso de los centros de salud, servicios de revisiones médicas, consultas con médicos familiares, vacunaciones, prevención, y más.

Sin embargo, el Centro de Salud de la Jurisdicción, ubicado en el centro de la ciudad, podría estar solo dando servicios de vacunación y prevención médica los próximos días jueves 26 y viernes 27 de agosto, ya que serán atendidos por pasantes de enfermería.

Y es que, son los días de un taller intensivo de medicina paliativa que se llevará a cabo en la ciudad de Torreón, al cual acuden más de diez personas de parte del Hospital General “Salvador Chavarría” y la Jurisdicción Sanitaria que incluye el Centro de Salud.

Asistirán doctores, médicos y enfermeras, ya que este taller permite mejorar estándares de atención, “cómo debemos trabajar el Sector Salud y servidores de la salud para tratar a pacientes, por ejemplo, en etapa terminal y crónica, es importante la capacitación continua de los trabajadores de la salud en cuidados paliativos”, agregó el entrevistado.

Sin embargo aseguró que habrá médicos que sustituirán a los ausentes para atender las emergencias que se presentan en hospitales, al igual que enfermeras y personal de guardia en las oficinas, lo que permitirá que continúen abiertas las oficinas, pero con servicios más restringidos.