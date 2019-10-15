Hacen de terreno un gran basurero

Vecinos de las calles Niños Héroes y Ocampo de la colonia Villa de Fuente, denunciaron un basurero clandestino que están haciendo personas que transitan por el lugar, y aprovechan un terreno baldío que se ubica en la esquina de esta calle, para dejar basura.

Mario Alberto González, vecino del lugar, denunció que algunas personas que ni siquiera viven por ahí, pasan en sus vehículos aventando al terreno baldío, bolsas de basura, llantas viejas y todo lo que pueden tirar ahí.

“Este terreno se está convirtiendo en un basurero clandestino, por lo cual solicitamos a las autoridades municipales nos apoyen para limpiar el lugar, y evitar que personas de la colonia o ajenas a nuestra comunidad, nos sigan dejando la basura aquí”, insistió molesto el vecino.

En basurero clandestino se está convirtiendo el terreno, en Villa de Fuente, declararon los vecinos del lugar.