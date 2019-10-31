Harán Festival en el Día de Muertos

José Manuel Escárcega Negrete, presidente del Comité Guerrero Pueblo Mágico, convocó a todos los habitantes del sur de Texas y Norte de Coahuila, a participar al Festival del Día de Muertos, este 1 y 2 de noviembre.

El sábado 2 se tendrá la presencia de alrededor de 400 bikers o motociclistas, con una serie de actividades combinados con disfraces, además de shows como un patinadero de llantas en planchas de cemento y acrobacias.

El Municipio organizará el viernes una exposición y premiación al mejor altar de muertos y la catrina.

Esos dos días en el Parque La Pedrera se realizará el evento “Monster Bike Rally”, con música en vivo, quema de llantas, juegos bikers, y música DJ.

Escárcega Negrete destacó la visión de la alcaldesa Matilde Estrada y el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, para promocionar a Guerrero como “Pueblo Mágico”.

“Estimamos la presencia de 400 motociclistas los dos días, además de cientos de visitantes de la Región, lo que significa una importante derrama económica para el Municipio y el Estado”, sostuvo.

Destacar que Guerrero se ha convertido en uno de los municipios con más ingreso de turismo al norte de Coahuila, gracias a la serie de eventos organizados este año.

El próximo será el arranque de la temporada cinegética 2019-2020, con el atractivo principal de la cacería de venado cola blanca, y con un estimado de 800 turistas extranjeros.

José Manuel Escárcega Negrete, presidente del Comité Guerrero Pueblo Mágico.