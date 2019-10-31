Hay empleo para migrantes: SNE

Solo con permiso de estancia otorgado por el Instituto Nacional de Migración se promueven a los migrantes extranjeros para colocarlos en algún trabajo formal en la región señaló Juan Alfredo Botello Nájera, coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo.

Destacó la disposición de las autoridades y las empresas para dar empleo a los migrantes extranjeros que llegan a Piedras Negras, aunque su condición sea temporal, siempre y cuando cuenten con permiso de trabajo y de estancia legal en el país.

Al momento no hay acercamiento de migrantes extranjeros para solicitar trabajo, y la bolsa ahora cuenta con 600 vacantes de diferentes perfiles que podrían ser aprovechadas.

Consideró que los migrantes tienen aptitudes y conocimiento de oficios y actividades laborales que están solicitando empleadores de la región, por lo que invitó a los interesados acercarse.

Para conseguir el permiso, los migrantes deben presentarse en el módulo de regulación del INM instalado en oficinas del Puente Internacional 2.