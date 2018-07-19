Hay poco control prenatal

Piedras Negras, Coah.- La mitad de las mujeres embarazadas que llegan al hospital general Salvador Chavarría no llevan un debido control prenatal, puede ser casi nulo o de dos a tres revisiones durante el embarazo, lo que impide tener un expediente de su progreso y difícil detectar si hay algún problema.

Esto aumenta las urgencias y complicaciones en el momento del parto, y de más de 150 partos mensuales, casi el 50 por ciento no tienen un historial prenatal definido.

Minerva Contreras, encargada del departamento de Salud Reproductiva explicó que, las que menos acuden a los chequeos médicos son aquellas que ya han tenido hijos, las primerizas son las que procuran hacerse más revisiones sobre todo después del cuarto mes de gestación.

Recordó que las citas mensuales son cinco, las que solicitan para cubrir los problemas que se puedan presentar y un buen control prenatal amerita de ocho.

“Todo embarazo representa un riesgo y puede traer una complicación diferente a los anteriores partos, entre más número de embarazos tenga una mujer más repercusiones en su salud”.

Aseveró que hay mujeres que llegan al hospital en su labor de parto sin haberse revisado ni una sola vez, y no hay excusa, ya que la Secretaría de Salud atiende a todas las mujeres para que puedan ir planeando, disminuyendo así los riesgos durante o después del parto.