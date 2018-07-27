Hidratarse con cerveza puede provocar un golpe de calor 

La combinación de calor y alcohol no hidrata al organismo y puede acelerar un golpe de calor, contrariamente a la creencia popular que es mejor una cerveza que agua.

Cuestionado al respecto, Loth Tipa Motha Natharen, aseguró que como médico no lo recomendaría para solucionar el problema.

Mucha gente, dijo, acostumbra tomar cerveza después de una actividad física intensa para restablecer al cuerpo.

Pero advirtió que al ser una bebida que se toma fría, puede incrementar la temperatura corporal, y al final solo deja una sensación de frescura temporal, y no hidrata, porque el alcohol provoca mayor pérdida de líquidos.

“El cuerpo requiere mínimo uno o dos litros de agua diarios, incluso cuando estás en casa con el abanico, te estás deshidratando”.

Sin embargo, ante la fuerte oleada de calor en esta canícula, es común ver a grupos de personas consumiendo cerveza.